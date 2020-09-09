В Индонезии всех, кто нарушает масочный режим, катают на катафалках и укладывают в гробы, пишет CentralAsia.Media со ссылкой на газету The Jakarta Post.

Такими нетрадиционными методами в некоторых провинциях Индонезии власти и волонтеры начали бороться с нежеланием местных жителей носить маски. Так, в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, 50 работников местного рынка покатали на катафалке.

Во время проверки торговцы оказались без масок, после чего им выдали средства индивидуальной защиты и погрузили в катафалк. В автомобиле находится пустой гроб «для перевозки тел погибших от COVID-19». Также нарушителям мер прочитали лекцию. Кроме того, некоторые незаконопослушные граждане получили в наказание три месяца уборки рынка и очистки канализационных труб.

В столице Индонезии нарушителей помещали в бутафорские гробы, при этом их разрешалось фотографировать, а им можно было закрывать лицо руками.

Вскоре глава агентства общественного порядка Восточной Джакарты Будхи Новиан прекратил наказание из-за несоответствия с приказом губернатора. «Согласно постановлению губернатора № 79/2020, санкции для жителей, уличенных в неношении масок в общественных местах, - это штрафы и общественные работы», - отметил Будхи Новиан. Он также добавил, что сделал выговор офицерам, предложившим наказание с фальшивыми гробами, и выразил надежду, что штрафов и наказания в виде общественных работ будет достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать правила.

В Индонезии коронавирусом заразились 197 тысяч, выздоровела 141 тысяча, погибли 8,1 тысячи человек.