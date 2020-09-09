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Узбекистан стал мировым лидером по экспорту золота
В июле 2020 года Узбекистан продал 11,6 тонн благородного металла, став при этом крупнейшим экспортером золота в мире, сообщает Всемирный золотой совет (WGC)
Узбекистан стал мировым лидером по экспорту золота
Фото: Reuters / Others
9 сентября 2020 г.

В июле текущего года Узбекистан экспортировал 11,6 тонн благородного металла, став при этом крупнейшим поставщиком золота в мире, передает CentralAsia.Media, ссылаясь на данные Всемирного золотого совета (WGC).

На втором месте по продажам желтого металла оказалась Монголия с показателем экспорта вдвое ниже - 6,1 тонны. Россия и Германия продали по 500 кг золота.

По объему закупок за этот период лидирует Турция – 19,4 тонн. Затем следуют Катар (3,1 тонны), Индия (2,8 тонны), Казахстан (1,9 тонны) и Украина (300 килограммов золота).

В июле грамм золота на мировом рынке продавался в среднем по 58 долларов. К настоящему моменту его цена выросла до 62 долларов.

Ранее сообщалось, что золотовалютный запас Узбекистана за первое полугодие 2020 года увеличился почти на 11%. По состоянию на июнь 2020 года абсолютным лидером по запасам золота остается США, далее следуют Германия, Италия, Франция, Россия, а также Китай.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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