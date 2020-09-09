Минские силовики атакуют демонстрантов против Лукашенко

По меньшей мере 46 человек были задержаны во время митингов в Минске в поддержку члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Аресты силовиками лидеров белорусской оппозиции обострили столкновения правоохранителей с демонстрантами. 8 сентября ОМОН и неизвестные со спецсредствами атаковали протестующих во время митингов в Минске. Избиения при задержании отличаются особой жестокостью. #Беларусь #насилие #протесты