ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минские силовики атакуют демонстрантов против Лукашенко
По меньшей мере 46 человек были задержаны во время митингов в Минске в поддержку члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Аресты силовиками лидеров белорусской оппозиции обострили столкновения правоохранителей с демонстрантами. 8 сентября ОМОН и неизвестные со спецсредствами атаковали протестующих во время митингов в Минске. Избиения при задержании отличаются особой жестокостью. #Беларусь #насилие #протесты
Минские силовики атакуют демонстрантов против Лукашенко / Others
9 сентября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us