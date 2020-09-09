Белорусы рассказали о пытках со стороны правоохранителей во время задержаний

Более 700 белорусов написали заявления в следственный комитет с жалобами на превышение полномочий и жестокое обращение со стороны милиции и ОМОН. Большая задержаний прошла во время антиправительственных протестов в начале и середине августа. Задержанные расценивают действия правоохранителей - как пытки. #Беларусь #жестокостьмилиции #выборывБеларуси