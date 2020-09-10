КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Грузия запретила проведение свадеб и поминок на фоне роста случаев COVID-19
Число заражений коронавирусом начало расти за последнюю неделю после вспышки эпидемии в Аджарии, черноморском курорте Грузии
Грузия запретила проведение свадеб и поминок на фоне роста случаев COVID-19
Фото: РИА Новости / Others
10 сентября 2020 г.

Власти Грузии с 10 сентября запретили проведение свадеб, поминок, юбилеев и других ритуальных мероприятий на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, заявила в среду глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

По ее словам, открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров отложено на месяц до 1 ноября. Кроме этого, правительство приняло решение запретить проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием более 200 человек.

Число заражений коронавирусом начало расти за последнюю неделю после вспышки эпидемии в Аджарии, черноморском курорте Грузии.

По состоянию на среду в Грузии зарегистрировано 1 773 случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек.

В июне в стране отменили большинство ограничений, в результате смогли открыться магазины и торговые центры, рестораны, кафе, гостиницы, а также возобновил работу общественный и междугородный транспорт. Большинство школ вернутся к учебному процессу 15 сентября, а детские сады планируется открыть 1 октября.

ИСТОЧНИК:Reuters
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us