Власти Грузии с 10 сентября запретили проведение свадеб, поминок, юбилеев и других ритуальных мероприятий на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, заявила в среду глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

По ее словам, открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров отложено на месяц до 1 ноября. Кроме этого, правительство приняло решение запретить проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием более 200 человек.

Число заражений коронавирусом начало расти за последнюю неделю после вспышки эпидемии в Аджарии, черноморском курорте Грузии.

По состоянию на среду в Грузии зарегистрировано 1 773 случая заражения коронавирусом, скончались 19 человек.

В июне в стране отменили большинство ограничений, в результате смогли открыться магазины и торговые центры, рестораны, кафе, гостиницы, а также возобновил работу общественный и междугородный транспорт. Большинство школ вернутся к учебному процессу 15 сентября, а детские сады планируется открыть 1 октября.