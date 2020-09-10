Более 2 тыс мигрантов планируют поселить на кораблях в море из-за пожара в лагере Мориа

Очередной пожар уничтожил практически весь лагерь для мигрантов Мориа на острове Лесбос в Греции. Лишь 2 тыс беженцев временно разместят на пароме и двух кораблях греческого флота. Всего в лагере проживало около 13 тысяч беженцев из 70 стран. В десять раз больше, чем он мог поместить. На остров стягивают спецназ для соблюдения порядка. #пожар #лагерьмигрантов #Мориа