Члены ультраправой датской организации Stram Kurs («Жесткий курс») провели антиисламскую акцию в районе Ринкебю в Стокгольме, в ходе которой сожгли страницы Корана. Кадры несанкционированной акции распространились в соцсетях.

Ультранационалисты ранее обратились к властям Швеции с требованием санкционировать 12 сентября антиисламские акции в нескольких районах Стокгольма - Ринкебю, Фиттья, Алби, Хасби и Упплансвесби, где преобладает мусульманское население, но получили отказ.

Судя по видео с места событий, размещенному в соцсетях, националисты прибыли в центр Ринкебю рано утром. Один из радикалов поджег копию Корана, предварительно облив ее бензином, после чего участники провокации быстро скрылись.

Это не первый случай такого рода: ранее схожие провокации в отношении мусульман уже имели место в Швеции и других скандинавских странах.

В конце августа сотни мусульман вышли на митинг в городе Мальме в знак протеста против сожжения Корана сторонниками лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. В это же время в столице Норвегии у стен парламента во время демонстрации «Остановите исламизацию Норвегии» одна из активисток разорвала священную для мусульман книгу и несколько раз плюнула на нее. Оскорбленные и разъяренные оппоненты попытались прорвать кордоны полиции, были задержаны 29 человек.

19 ноября 2019 года норвежец Ларс Торсен публично поджег Коран на площади, а потом, когда она не сгорела, выбросил ее в мусорный контейнер. Акция вызвала возмущение у местных мусульман, двое из них попытались помешать Торсену. В результате беспорядков один из них был задержан полицией. Вскоре после его ареста была создана онлайн-петиция, призывающая освободить задержанного мужчину. В ней его назвали «защитником Корана».

В июне 2019 года группа ультраправых норвежских националистов организовала акцию с призывом к запрету ислама в стране. Акция прошла в поселке Драммен в 45 километрах рот столицы Осло, где компактно проживают мусульмане. Лидер группы «Прекратите исламизацию Норвегии» Анна Братен демонстративно бросила на землю копию Корана и заявила, что исламу нет места в Норвегии, призвав власти уничтожить все копии Корана в стране.

В мае 2019 года лидер правой финской партии Suomen Kansa Ensin Марко де Вит в ходе предвыборной кампании в Европарламент разорвал копию Корана на глазах у избирателей.