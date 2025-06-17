В понедельник Дональд Трамп в своем блоге на платформе Truth Social призвал: «Нужно немедленно эвакуировать Тегеран!» Он обвинил Иран в разрушении ядерной договоренности.

«Иран должен был подписать ту «сделку», которую я им предложил. Какой позор и трата человеческих жизней. Скажу просто: ИРАН НЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова!», — написал Трамп.

Согласно Reuters, Трамп отказался подписывать проект заявления G7, в котором содержались призывы к стабилизации энергетических рынков, подтверждение права Израиля на самооборону и обязательство не допустить ядерного оружия у Ирана.

После возвращения в США Трамп уточнил, что его цель — не просто временное «перемирие», а полное прекращение конфликта, с окончательным отказом Ирана от ядерных программ.

Он также отметил, что деэскалация возможна лишь при условии существенных уступок со стороны Ирана.

Напомним, США стягивают флот и авиацию к Ирану: в Аравийское море направлены два авианосца, в Европу переброшены 30 самолетов-дозаправщиков KC-135 и KC-46.

Израиль просит США участвовать в ударе по Фордо. В регионе уже размещены 43 тыс. американских военных. Риск войны растет.