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НАТО усиливает охрану Балтики
НАТО начинает охранять критически важные объекты в Балтийском море, усилив присутствие до 10 кораблей на фоне недавних повреждений подводных кабелей
НАТО усиливает охрану Балтики
НАТО начнет охрану ключевых объектов в Балтийском море / Reuters
7 января 2025 г.

НАТО с конца недели начнет охрану ключевых объектов в Балтийском море, включая энергетические и телекоммуникационные кабели. Об этом сообщает финский портал Yle.

Для патрулирования будут задействованы до 10 кораблей альянса, включая уже находящиеся в регионе, а также специально направленные суда. Операция продлится до апреля. Основная задача сил – сдерживание и защита подводной инфраструктуры. При этом в международных водах НАТО не вправе ограничивать проход других судов.

Решение усилить присутствие в Балтийском море принято по запросу Финляндии и Эстонии. Поводом стали повреждения подводных кабелей, в которых Хельсинки и Таллинн подозревают российский «теневой флот».

25 декабря финские и эстонские власти заявили, что танкер «Игл С», следовавший по маршруту, мог повредить электрический кабель Estlink 2 и несколько телекоммуникационных кабелей. По их мнению, танкер помогает обходить санкции, перевозя российскую нефть в третьи страны. Финская полиция обнаружила якорь на маршруте движения судна, а танкер был задержан властями.

Подводная инфраструктура в регионе подвергалась атакам и ранее. В ноябре был поврежден кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией. В октябре 2023 года судно «Нью-нью полар бир» повредило газопровод Balticconnector и другие кабели.

Москва отвергла причастность к повреждениям в Балтийском море. Тем не менее, охрана Финского залива будет продолжена силами Финляндии и Эстонии. НАТО усиливает патрулирование для предотвращения новых инцидентов.

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