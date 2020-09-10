Суммарный пассажиропоток во всех аэропортах Стамбула в январе-августе 2020 года составил 26 831 852 человек, за указанный период в мегаполисе было выполнено 224 919 авиарейсов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

Так, из международного аэропорта Ататюрка за первые восемь месяцев 2020 года было выполнено 23 325 рейсов (6284 – внутренних и 17 041 – международных).

Из Международного аэропорта Сабихи Гекчен за тот же период выполнено 76 576 рейсов (49 780 - внутренних и 26 796 - международных).

С открытием авиасообщения пассажиропоток в Стамбульском аэропорту также продемонстрировал положительную динамику. В целом в январе- августе из главных воздушных ворот мегаполиса было выполнено 125 018 рейсов (40 268 внутренних и 84 750- международных).

В общей сложности из трех стамбульских аэропортов совершено 224 919 рейсов (96 332 – внутренних и 128 587 – международных). Для сравнения, за первые восемь месяцев прошлого года из аэропортов Стамбула было выполнено 467 835 рейсов.