ПОЛИТИКА
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В Забайкалье мужчина украл 800 тыс рублей и раздал их нуждающимся
Часть похищенных денег задержанный раздал просившим милостыню людям, другую часть поместил в ящики для пожертвований. В ходе следствия полиция изъяла у него еще 57 тысяч рублей
В Забайкалье мужчина украл 800 тыс рублей и раздал их нуждающимся
В Забайкалье мужчина украл 800 тыс рублей и раздал их нуждающимся / Others
10 сентября 2020 г.

Правоохранительные органы задержали в поселке Приангурск в Забайкальском крае мужчину, укравшего из торгового бутика 800 тысяч рублей и раздавшего почти всю сумму нуждающимся, сообщает «РБК» со ссылкой на информацию, приведенную на сайте УМВД по региону.

«Неизвестные проникли в помещение торговой точки и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тысяч рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района», - говорится в сообщении.

В полиции он рассказал, что решил ограбить магазин, когда ночью увидел горящий в окне торгового центра свет. Сначала он бросил камень в стекло, однако никакой реакции не последовало. Тогда мужчина через крышу пристроенного к дому здания проник внутрь, разбив окно.

Подозреваемый рассказал, что часть похищенных денег он раздал просившим милостыню людям, другую часть поместил в ящики для пожертвований. В ходе следствия правоохранители изъяли у него еще 57 тысяч рублей. Подозреваемый находится под арестом, против него заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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