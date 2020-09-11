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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в 4 селах
Подразделения армянских ВС, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня 30 раз, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в 4 селах
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в 4 селах / Others
11 сентября 2020 г.

Позиции азербайджанской армии подверглись очередным обстрелам, в частности в селах граничащего с Арменией района, сообщает «Кавказский узел»со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

«Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская стороны обстреляла позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района. Оборонное ведомство Армении пока не прокомментировало заявление.

Ранее «Кавказский узел» писал,что 10 сентября Азербайджан обвинил Армению в 44 обстрелах за сутки.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

11 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны погибли за последние двое суток в приграничных столкновениях. Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила. Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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