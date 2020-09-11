«Новичок», да не тот…

13 сентября в России предстоят большие выборы: будут избраны несколько депутатов Государственной Думы, губернаторы, региональные парламенты, мэры крупных городов… Неудивительно, что борьба предстоит ожесточенная, и в нее включились не только давно известные, но и новые политические партии. Таких «новичков» оказалось четыре, и они представляют разные части политического спектра – это «Новые люди», «Партия прямой демократии», «За правду» и «Зеленая альтернатива». Все их в той или иной мере считают прокремлевскими. И в этой связи появление в пуле новой партии «Зеленая альтернатива», развивающей экологическую повестку, весьма симптоматично.

До недавних пор в России была официально зарегистрирована только одна экологическая партия – РЭП «Зеленые», созданная и бессменно возглавляемая профессором Анатолием Панфиловым. Несмотря на многолетний послужной список (партия действует больше четверти века), сколько-либо заметных успехов на политическом поприще она не добилась: лишь отдельные депутаты от «Зеленых» выигрывали региональные и муниципальные выборы в Самаре, Подмосковье, Башкирии, Кабардино-Балкарии… На нынешних выборах «Зеленые» намерены бороться за места в заксобрании Новосибирской области.«Зеленая политика» рулит Европой

Создание еще одной экологической партии в России – это очевидная попытка Кремля «оседлать» модный политический тренд. Новоявленная партия получила регистрацию на выборах в Республике Коми и Челябинской области, для которых крайне остро стоят экологические проблемы. Скажем, Челябинск считается городом с одним из наибольших техногенных загрязнений атмосферного воздуха из-за металлургической промышленности.

А в Коми проходили протесты в связи с проектом строительства мусорного полигона на станции Шиес. Любопытно, что в Коми «муниципальный фильтр» оказался непреодолим для кандидатов от КПРФ и «Яблока», участвовавших в общественном движении противников строительства полигона.

При этом список «Зеленой альтернативы», зарегистрированной в Минюсте РФ только в апреле 2020 года, без труда прошел регистрацию в Коми. Это и позволило говорить об участии Кремля в создании и развития нового партийного проекта.

Очевидно, что в России запрос на «зеленую политику» растет. Впрочем, как и во всем мире. На сегодняшний день зеленые партии представлены в десятках национальных парламентов, а в Евросоюзе самые сильные позиции у них в Австрии, Германии, Дании, Финляндии, Нидерландах, Швеции…Вполне вероятно, что на федеральных выборах в 2021 году «Зеленая альтернатива» также будет претендовать на места в парламенте России. Кремлем для этого все условия созданы.Кремль хочет побыть с народом

Рост общественного запроса на «зеленую политику» в России демонстрируют громкие протестные выступления последних лет. Большинство самых громких и массовых выступлений в стране так или иначе были связаны с экологической повесткой, или – шире – с защитой среды обитания. То, что сегодня модно называть энвайронментализмом, он английского слова environment, означающего «среда обитания».

Итак, в 2018 году начались протесты в Подмосковье из-за мусорной реформы: жители Волоколамска требовали закрыть мусорный полигон «Ядрово», а жители Коломны – запретить подвоз мусора из Москвы на полигон «Воловичи». В том же году начались протестные акции в Республике Коми и Архангельской области из-за планов властей построить на границе двух регионов мусорный полигон «Шиес».

Весной 2019 года страну шокировала ситуация в Екатеринбурге, где жители выходили на акции против строительства храма посреди центрального сквера.

В прошлом году жители Северной Осетии после многолетнего гражданского протеста добились закрытия металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе. А жители городов-курортов Кавминвод (Ставропольский край) добились отказа от планов по строительству завода по производству нитроцеллюлозы.

И это лишь небольшой список. А в нынешнем году эпицентром протеста оказалась Башкирия, где жители протестовали против уничтожения шихана Куштау (Долгой горы), где Башкирская содовая компания (БСК) намеревалась разрабатывать месторождение известняка. В акциях, по разным оценкам, участвовали до 10 тысяч человек. Но главное, что они стали известны далеко за пределами республики и приобрели всероссийский резонанс. В защиту горы выступили десятки известных в России людей – от пародиста и телеведущего Максима Галкина до урбаниста Ильи Варламова.

Более того, в конце августа лично президент Владимир Путин потребовал от властей Башкирии разобраться в ситуации. Причем глава государства фактически поддержал протестующих, заявив, что руководство компании ведет бизнес «безо всяких обязательств», а ее прибыли оседают в офшорах.

Заявление Путина фактически оказалось сигналом для башкирской элиты, которая тут же принялась выступать в защиту шихана. Хотя еще недавно проблему было принято не замечать. Мгновенно вскрылись и нарушения при получении лицензии на разработку шихана, и при приватизации «Башкирской содовой компании».

Таков новый кремлевский тренд – лучше демонстративно быть с народом, чем выступать против него. А в случае с environment это, считают в Москве, может дать самые ощутимые политические дивиденды.