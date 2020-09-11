В Иордании взорвался армейский оружейный склад

Мощные взрывы уничтожили в ночь на пятницу армейский склад, где хранились минометы и гаубицы, в иорданском городе Эз-Зарка. Инцидент произошел вдали от жилых кварталов, официальных сведений о пострадавших не поступало. Местные издания сообщали о двух погибших и трех раненных. По предварительным данным причиной пожара и взрывов стало короткое замыкание. Силы безопасности закрыли город для выезда и въезда автомобилей.