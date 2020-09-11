В Тунисе умерших от COVID-19 провожают в защитных костюмах

В Тунисе погребение умерших от COVID-19 проводят в защитных костюмах. В них обязаны быть родственники и близкие погибших. Могилы засыпают тракторами и экскаваторами. На сегодня в Тунисе зарегистрировано около 6 тысяч случаев коронавируса. Страна на 106 месте по количеству случаев болезни в мире. #похороны #коронавирус #защитныйкостюм