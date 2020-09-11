Буквально через неделю после очередного официального опровержения Москвой наличия российских военных в Ливии, в этой северо-африканской стране разбился военный самолет, а кадры с катапультировавшимся русскоязычным пилотом попали в интернет, вызвав широкий резонанс. Эксперты и аналитики задаются вопросом о реальных масштабах российского присутствия в Ливии.

По данным ООН, только в период с 8 июля по 2 сентября 2020 года на аэродромах востока Ливии приземлились 70 военно-транспортных самолетов.

Исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщилf, что помощь силам Халифы Хафтара поступает не только по воздуху. По ее словам, в июле-августе в порты востока Ливии вошли три судна.

Тем временем, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в зоне конфликта в Ливии нет российских военнослужащих. «Мы неоднократно заявляли, что в зоне боевых действий нет ни одного российского военного. Нет никакой достоверной информации об участии российских граждан в боях в Ливии», - отметил дипломат.

Однако слова Небензи противоречат данным доклада международной группы экспертов по оружейному эмбарго в Ливии, текст которого оказался в распоряжении Al Jazeera.

Катарский телеканал со ссылкой на диписточники сообщил, что Россия увеличила объем прямой логистической поддержки наемникам ЧВК «Вагнер» в Ливии. Согласно докладу, в период с ноября 2019 года по июль 2020 года Россия активно перебрасывала военные грузы из Сирии в Ливию, для чего было совершено 338 рейсов военно-транспортной авиации. Причем «помощь» вагнеровцам продолжилась и после июня, когда конфликтующие стороны в Ливии договорились о режиме прекращения огня. Поставки оружия и боеприпасов в Ливию продолжаются на фоне попыток ООН, Турции, Алжира, Туниса, Марокко, США и Германии продвинуть политический процесс в Ливии.

По мнению ряда экспертов, Москва стремится усилить оборонную мощь сторонников Хафтара для организации очередного наступления на город Мисрата, где сконцентрированы больше половины сил международно признанного правительства Ливии. Кроме того, Россия стремится превратиться в долгосрочного игрока на севере Африки и надолго «задержаться» на авиабазах в районе «Эль-Джуфра» и «Кардабийа». Тем самым, Москва сможет сформировать источник угрозы для южного фланга НАТО. Это объясняет переброску Россией в Ливию многоцелевых истребителей МИГ-29, бомбардировщиков Сухой Су-24 и современных видов российского вооружения.

Наемники ЧВК «Вагнер», воюющие на стороне Хафтара, не отступили из Сирта. Ряд источников в Ливии утверждают, что на фоне уничтожения турецкими ударными беспилотниками ЗРК «Панцирь-С1», на вооружение сторонников Хафтара поступили комплексы С-300 российского производства.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне Ливийской национальной армии последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский влиятельный бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.