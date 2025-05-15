Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственной реальной возможностью положить конец войне в Украине является личная встреча между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

По его словам, нынешние переговоры в Стамбуле, на которые Россия отправила делегацию низкого уровня, вряд ли принесут существенные результаты. «Хочу быть откровенным… Мы не питаем больших ожиданий от завтрашнего дня», — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что до прямого взаимодействия между Трампом и Путиным прорыва не произойдет: «Мое мнение — до тех пор, пока президенты напрямую не обсудят этот вопрос, сдвига не будет».

Ранее сам Трамп заявил, что считает возможным прекращение войны только при личной встрече с Путиным: «Хотите вы того или нет — ничего не изменится, пока мы с ним не поговорим».