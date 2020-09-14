Анкара обеспокоена и решительно осуждает решение королевства Бахрейн об установлении дипломатических отношений с Израилем, говорится в заявлении МИД Турции. В документе указывается на противоречие между позициями Манамы и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по перспективам урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как пишет Anadolu, Бахрейн последовал примеру Абу-Даби, нарушив тем самым обязательства в рамках ОИС и проигнорировав Арабскую мирную инициативу от 2002 года, отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Действия королевства Бахрейн наносят удар по интересам народа Палестины и затягивают израильскую оккупацию палестинских земель. Единственный путь обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке в справедливом урегулировании палестино-израильского конфликта на основе норм международного права и резолюций СБ ООН. Попытки ряда стран, не имеющих отношения к региону, добиться уступок от государств Ближнего Востока путем давления и принуждения, не изменят реалий региона», - отмечается в заявлении.

Ранее Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения. В совместном заявлении трех стран сказано, что это соглашение является «историческим прорывом для достижения мира на Ближнем Востоке». Дипломатические документы будут подписаны в Вашингтоне 15 сентября.

В середине августа при поддержке Трампа аналогично о «полной нормализации отношений» с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты. Анкара расценила это соглашение как «лицемерие» и «предательство палестинцев». С резкой критикой действий Абу-Даби выступили и палестинские власти.

До ОАЭ и Бахрейна среди арабских стран на сделки с Израилем пошли Египет и Иордания в 1979 и 1994 годах соответственно.