Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее провел в Минске результативные переговоры по всем направлениям взаимодействия двух стран, в том числе в финансовой сфере.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», - сказал Путин.

Президент РФ рассчитывает, что информация о кредите отразится на финансовых рынках. «Не случайно упомянул кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», - заметил Путин.

Со своей стороны Лукашенко во время переговоров с президентом России заявил: «Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом».

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.

В августе с. г. бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскрыл в интервью Krytyka Polityczna детали беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за несколько недель до выборов 2010 года в Беларуси. По мнению Варшавы, Лукашенко обошелся Москве в $100 млрд в виде открытых и скрытых субсидий, о чем он и сказал российскому коллеге. «На что Лавров ответил: «Если бы хоть столько!».

«Сообразительность Лукашенко нельзя отрицать, и он вел эту игру видимости сближения с Западом, чтобы добиться от Путина определенных экономических и политических уступок, до этого он вел себя достаточно эффективно», - подчеркнул Сикорский.