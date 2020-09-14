В 43 регионах РФ в прошлом году выросла доля расходов населения на коммунальные услуги, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные подсчетов РИА «Новости». При этом издание отмечает, что в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году, то есть 9,6% от всех трат граждан (4,8 тысячи рублей).

Лидерами среди российских регионов по доле расходов на ЖКУ стали республика Коми - 13,7% (5,8 тыс. руб.), Чукотка - 13,6% (6,7 тыс. руб.), Магаданская область - 12,9% (8,8 тыс. руб.), Камчатский край - 12,8% (9 тыс. руб.) и Рязанская область - 12,4% (7,4 тыс. руб.).

Наибольший рост расходов на ЖКУ зафиксирован в Татарстане (+1,6 п. п.), Чечне (+1,5%), Воронежской и Нижегородской области (+1,3 п. п. в каждой). Больше всего снизились расходы в Ненецком автономном округе (–4,4 п. п.), Камчатском крае (–2,2 п. п.) и в Иркутской области (–1,4 п. п.).

Наименьшая доля трат на ЖКУ, по данным агентства, зарегистрирована в Ингушетии - 4,9%. В Дагестане, Москве, Туве, Республике Алтай, Хакасии и Иркутской области также зафиксирована невысокая доля расходов на коммуналку - не больше 7,5%.