Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в немецкой клинике Charite, планирует вернуться на родину после выздоровления, чтобы «продолжить свою миссию». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times. Американская газета приводит заявление политика, которое он сделал в ходе беседы с представителем прокуратуры ФРГ.

«Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас», - рассказал изданию источник в службах безопасности Германии. По его словам, Навальный не намерен оставаться в ФРГ. «Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию», - отметил он.

По данным NYT, в разговоре с прокурором Навальный также отказался от совместного расследования своего дела Германией и Россией.

Накануне врачи Сharite рассказали, что состояние политика улучшается: его отключили от аппарата ИВЛ, он может на короткое время подниматься с кровати.

Навальный сам подтвердил это, опубликовав впервые после выхода из комы на своей странице в Instagram фотографию в окружении семьи. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценеенный многими процесс. Рекомендую», - подписал он свой пост.

В минувший понедельник, 14 сентября, правительство Германии сообщило, что еще две лаборатории – в Швеции и Франции - независимо друг от друга подтвердили, что критик Кремля был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок», и повторно призвало Москву к сотрудничеству. «Мы повторяем призыв к России объясниться по поводу этих событий. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов», - заявил представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине. По мнению его близких и соратников, критик Кремля и автор многочисленных расследований коррупции во власти мог быть отравлен, когда пил чай в кафе аэропорта незадолго до посадки в самолет.