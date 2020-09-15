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Боевики Хафтара расстреляли мирную демонстрацию на востоке Ливии
В городе Эль-Мардж в восточной части Ливии боевики Хафтара открыли огонь по вышедшим на протесты мирным жителям. В результате один человек погиб, еще один получил ранения
Боевики Хафтара расстреляли мирную демонстрацию на востоке Ливии
Фото: AA / Others
15 сентября 2020 г.

В результате расстрела боевиками Хафтара акции протеста в городе Эль-Мардж на востоке Ливии погиб один человек, еще один получил ранения, сообщает телеканал El-Ahrar со ссылкой на ливийскую правозащитную организацию.

Накануне жители Бенгази и Эль-Марджа вышли на улицы, протестуя против коррупции и ухудшающихся условий жизни - в городах часто отключают электричество и воду и не выплачивают населению зарплату.

В то же время на фоне трехдневных протестов временное правительство в Тобруке на востоке Ливии, поддерживающее Хафтара и не признанное международным сообществом, подало прошение об отставке. Председатель палаты представителей Акела Салих попросил министров продолжать исполнять обязанности, пока прошение будет рассматриваться, но сроки этого не обозначил.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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