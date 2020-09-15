Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил создать отдел по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов», - отметили в СК.

По словам представителей пресс-службы ведомства, «деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку». «Вместе с тем, мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны», - добавили в СК.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. По словам его авторов, данная инициатива направлена на «сохранение исторической справедливости, а также на увековечение памяти погибших».