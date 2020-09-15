ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
СК РФ создает отдел по борьбе с фальсификациями истории
Работа нового подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны, но и предотвращение искажения исторических фактов
СК РФ создает отдел по борьбе с фальсификациями истории
Фото: РИА Новости / Others
15 сентября 2020 г.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил создать отдел по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов», - отметили в СК.

По словам представителей пресс-службы ведомства, «деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку». «Вместе с тем, мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны», - добавили в СК.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. По словам его авторов, данная инициатива направлена на «сохранение исторической справедливости, а также на увековечение памяти погибших».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us