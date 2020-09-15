Оппозиционный Тelegram-канал NEXTA, который называют рупором протестов в Беларуси, опубликовал обращение к государственным служащим, чиновникам и сотрудникам силовых органов страны, в котором содержится требование сложения полномочий, увольнения с работы и публичного заявления в своих соцсетях о непричастности к нынешней власти.

Крайним сроком объявлена дата 9 октября, когда, по заявлению NEXTA, «Лукашенко, укравший выборы, развязавший беззаконие и призвавший Россию к силовой интервенции, попытается провести свою незаконную инаугурацию».

«С этого момента власть утратит последнюю иллюзорную легитимность. А значит, у чиновников, офицеров и всех тех, кто пока работает на противостоящий большинству белорусов режим, осталось совсем мало времени. Более месяца мы отстаивали свои голоса и гражданские права абсолютно мирными акциями, несмотря на все попытки силового их подавления. У всех было достаточно времени, чтобы сделать выбор между народом и беззаконием. Попытка инаугурации Лукашенко – последний дедлайн. Людям, работающим на оккупантов после этой даты, белорусы не смогут доверять в дальнейшем», - говорится в опубликованном обращении.

До этой даты, как пишет NEXTA, «есть только три способа показать, что вы служите стране и народу, а не узурпатору»: публичное заявление в своих соцсетях или в СМИ с требованием новых честных выборов, увольнение в знак протеста против власти и ее силовых действий, либо заявление о непризнании Лукашенко президентом напрямую редакции Telegram-канала с пояснением причин, по которым нет возможности публично присоединиться к требованиям протестующих или уволиться.

После этой даты, заявила NEXTA, будут опубликованы персональные данные с адресами проживания, номерами телефонов и автомобилей тех, кто продолжит работать на госслужбе и, в первую очередь, причастных к акциям подавления мирных протестов, говорится в сообщении.

Комментариев представителей власти на объявленный ультиматум к настоящему моменту не поступало.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.