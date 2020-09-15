Число жертв теракта в зоне проведения Турцией операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн достигло 9 человек, 43 получили ранения.

В администрации губернатора приграничной с Африном турецкой провинции Хатай сообщили, что террористы привели в действие заминированный автомобиль в понедельник, в 18.00 по местному времени.

Взрыв произошел на людном перекрестке в центре города. За терактом предположительно стоят боевики сирийского крыла террористической организации РПК.

Вопреки договоренностям Турции и России от 22 октября 2019 года, террористы ОНС не были выведены из района Таль-Рыфат, откуда они часто совершают вылазки и устраивают теракты в районах Эль-Баб, Аазаз, Джераблюс и Африн.

Операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов РПК/ОНС стартовала 20 января. Действия Анкары в регионе основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн боевикам РПК/ОНС, после чего сирийский город превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. Горы Африна представляют собой естественное укрытие для экстремистов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай. Многие годы РПК (ОНС) переправляет через горную цепь Аманос отряды боевиков в Турцию, которые угрожают не только приграничным районам страны, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе.

Одним из осложняющих ситуацию факторов является поддержка, которую оказывает Вашингтон террористическим структурам РПК, контролирующим нефтеносные районы Сирии. Турция много лет призывает США отказаться от данной политики, ведущей к дальнейшей дестабилизации региона и негативно сказывающейся на двухсторонних отношениях.

РПК признана террористической организацией в Турции и во многих других странах. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления на свои ответвления, в частности в Сирии.