ПОЛИТИКА
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Женский марш в Минске, утопленный в крови
В Беларуси, во время демонстрации сотрудник милиции ударил женщину в лицо. По информации местных СМИ, сотрудник милиции, опознан. Пострадавшая женщина написала заявление, обратившись с ним в отдел Следственного комитета. В МВД Беларуси своя версия событий: ‘’Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания’’. #Belarus #Lukashenko #протесты
МВД Беларуси оправдывает насилие? / Others
1 октября 2020 г.
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