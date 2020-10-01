Женский марш в Минске, утопленный в крови

В Беларуси, во время демонстрации сотрудник милиции ударил женщину в лицо. По информации местных СМИ, сотрудник милиции, опознан. Пострадавшая женщина написала заявление, обратившись с ним в отдел Следственного комитета. В МВД Беларуси своя версия событий: ‘’Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания’’. #Belarus #Lukashenko #протесты