Неоднозначное заявление, включенное в соглашения о «нормализации отношений»Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна с Израилем при посредничестве США, может привести к разделу священного для мусульман комплекса Аль-Акса, так как оно нарушает статус-кво, отмечают эксперты. Выдержки из опубликованной на сайте Al-Jazeera статьи приводит «Голос ислама».

Согласно статус-кво, установившемуся после 1967 года, только мусульмане могут молиться в Аль-Харам аш-Шариф, также известном как комплекс мечети Аль-Акса. У представителей других религий такого права нет, но они могут посещать это место. Данное положение подтвердил в своем официальном заявлении в 2015 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако пункт, включенный в достигнутые недавно соглашения между Тель-Авивом и двумя странами Персидского залива, указывает на то, что ситуация может радикально измениться.

В совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ, опубликованном 3 августа американским лидером Дональдом Трампом утверждается, что «согласно «Видению мира», все мусульмане, пришедшие с миром, могут посещать мечеть Аль-Акса и молиться в ней, а другие святые места Иерусалима должны оставаться открытыми для мирных верующих всех конфессий».

В этой связи важно, что Израиль, как и это заявление, определяет Аль-Аксу как здание одной лишь мечети, отмечается в отчете организации Terrestrial Jerusalem (TJ), а не весь комплекс Аль-Харам аш-Шариф (который мусульмане также в широком смысле называют Аль-Аксой). «Этот выбор нельзя рассматривать иначе, как намеренную, хотя и скрытую попытку широко открыть дверь для молитвы евреев на Храмовой горе, тем самым радикально изменив статус-кво», - уточняет TJ.

Аналогичное заявление прозвучало и в соглашении с Бахрейном, о котором было объявлено в минувшую пятницу.

Халед Забарка, палестинский юрист, специализирующийся на делах Аль-Аксы и Иерусалима, в беседе с Al Jazeera отметил, что в заявлении «очень четко говорится, что мечеть не находится под суверенитетом мусульман». «Когда ОАЭ приняли такое положение, они согласились и дали зеленый свет суверенитету Израиля над мечетью Аль-Акса», - говорит Забарка.

По его словам, это «является серьезным нарушением международного и правового статус-кво мечети Аль-Акса, [установленного] после оккупации Иерусалима в 1967 году, в котором говорится, что все, что внутри стен, находится под контролем Иордании».

Израильский эксперт, специализирующийся на геополитике Иерусалима, Даниэль Зайдеманн отмечает, что «то, что мы наблюдаем в Иерусалиме, - это усиление религиозных группировок, которые делают религию оружием».

«Мы знаем, что эти пункты разработаны вместе, каждое слово в совместной команде США и Израиля. Переход от термина «Харам аш-Шариф» к термину «мечеть Аль-Акса» не случаен», - подчеркнул эксперт.

На данный момент священным комплексом в Иерусалиме управляет исламский вакф в Иордании. Согласно статус-кво, Израиль отвечает только за безопасность за его воротами. При этом в соглашении вообще не упоминается вакф и его автономная роль, отмечает в своемотчете TJ.

По словам Зайдеманна, в 2014 году ОАЭ уже были причастны к передаче более 30 зданий незаконным израильским поселенцам в Сильване в оккупированном Восточном Иерусалиме. «Это мина замедленного действия, которую администрация Трампа и Нетаньяху оставляют для следующей администрации и следующего правительства Израиля. Они возятся с Харам аш-Шариф / Аль-Акса / Храмовой горой. Она станет фитилем», - подытожил Зайдеманн.