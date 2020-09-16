Казахстан приглашает турецких бизнесменов инвестировать в экономику страны, заявили в посольстве республики в Анкаре, подчеркнув, что приоритетом для президента Касыма-Жомарта Токаева является повышение уровня благосостояния населения.

Проекты, о которых Токаев объявил в обращении к народу 1 сентября, открывают перед турецкими бизнесменами большие возможности для инвестиций в различные секторы экономики Казахстана, отметили в дипломатическом ведомстве. «Во всех сферах экономики, которые были затронуты в обращении главы государства к народу, имеется потенциал для инвестиций из Турции. Таким образом, турецкие бизнесмены могут воспользоваться этими возможностями», - говорится в сообщении посольства.

В сообщении также отмечается, что Казахстан и Турция успешно координировали действия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, и этот опыт должен быть использован для рывка в развитии отношений. В укреплении двусторонних связей большую роль призваны сыграть совместные проекты, отмечают в посольстве.

К 2025 году в Казахстане планируется проложить дороги общей протяженностью 24 тысячи километров и построить 20 новых больниц, что предоставляет большие возможности для турецких строительных и медицинских компаний. «Казахстан поощряет инвестиции в технологии ЭКО, а производство лекарств и предметов медицинского назначения в стране рассматривается как проблема национальной безопасности. Турецкие фармацевтические компании получат поддержку для инвестирования в Казахстан», - заверили в ведомстве.

В августе Совет министров Узбекистана также принял решениео мерах по укреплению стратегического партнерства с Турцией. Согласно постановлению, утверждена программа мероприятий, которые выведут отношения между Ташкентом и Анкарой на новый качественный уровень, а также создан координационный совет по расширению многостороннего сотрудничества. Совет будет вести мониторинг выполнения программы и вносить вклад в реализацию совместных проектов. В то же время Турция до конца года планирует открыть консульство в Самарканде.