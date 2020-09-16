ПОЛИТИКА
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Сотни хасидов застряли на границе Украины с Беларусью
Сотни хасидов застряли на украинско-белорусской границе. Традиционно паломники едут в Умань на празднование еврейского Нового года. Но из-за ситуации с ростом числа случаев коронавируса Украина запретила въезд иностранцам. #хасиды #Украина #Беларусь
Сотни хасидов застряли на украинско-белорусской границе. Традиционно паломники едут в Умань на празднование еврейского Нового года. Но из-за ситуации с ростом числа случаев коронавируса Украина запретила въезд иностранцам. / Others
16 сентября 2020 г.
Истории
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