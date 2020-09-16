Суд в Израиле вынес решение о сносе мечети в оккупированном Восточном Иерусалиме, обосновав его «отсутствием разрешения на строительство», пишет IslamNews со ссылкой на Al Jazeera.

Речь идет о построенной в 2012 году двухэтажной мечети Какаа бин Амр в Сильване, которая является местом совершения молитв для сотни мусульман. Израильские власти дали жителям района срок в 21 день на обжалование судебного распоряжения.

Впервые постановление о сносе мечети было вынесено в 2015 году, но тогда оно не было приведено в действие.

В ответ на решение израильского суда министерство по пожертвованиям и религиозным делам в Газе опубликовало заявление, осуждающее действия властей Израиля. Ведомство призвало Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Лигу арабских государств (ЛАГ) защитить религиозные объекты мусульман в Иерусалиме.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на тревожную ситуацию вокруг священного для мусульман комплекса Аль-Акса, складывающуюся в результате соглашения о «нормализации отношений» Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна с Израилем при посредничестве США. Содержащееся в нем неоднозначное заявление может привести к его разделу, так как оно нарушает статус-кво.

Согласно статус-кво, установившемуся после 1967 года, только мусульмане могут молиться в Аль-Харам аш-Шариф, также известном как комплекс мечети Аль-Акса. У представителей других религий такого права нет, но они могут посещать это место.

Данное положение подтвердил в своем официальном заявлении в 2015 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако пункт, включенный в достигнутые недавно соглашения между Тель-Авивом и двумя странами Персидского залива, по словам многих специалистов, указывает на то, что ситуация вскоре может радикально измениться.