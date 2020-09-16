Российский «Газпром» продолжает фиксировать резкое сокращение поставок газа в Европу, несмотря на снятие ограничительных мер в европейских странах и постепенное восстановление экономики. Вслед за проблемами на рынке Турции, которая летом серьезно уменьшила закупки российского газа, а также с экспортом в Китай, трудности возникли с крупнейшим клиентом в Евросоюзе – Германией, пишет OilCapital.Ru.

По данным Федеральной таможенной службы, которые приводит «Интерфакс», в июле этого года «Газпром» продал немцам 1,469 миллиарда кубометров, что на 43% меньше, чем в июне (2,576 миллиарда кубов), и в 2,2 раза меньше, чем в тот же месяц прошлого года (3,253 миллиарда). Объем поставок стал минимальным в этом году, побив антирекорд апреля, когда в ФРГ было экспортировано 2,159 миллиарда кубометров.

Снижение поставок в Германию привело к тому, что впервые за многие годы страна перестала быть крупнейшим клиентом «Газпрома», уступив этот статус Италии. Последняя закупила 1,669 миллиарда кубометров, хоть и сократила закупки по сравнению с июнем на 16%.

Вслед за Германией другие крупные европейские клиенты «Газпрома» также снизили импорт. К примеру, Австрия сократила поставки российского газа на 33% относительно июня и на 23% по отношению к прошлому году (693 миллиона кубометров), в то время как Франция - на 31% относительно июня и втрое меньше, чем в 2019 году (364 миллиона кубометров).

Общий экспорт в ЕС составил 11,5 миллиарда кубометров, и это на 2 миллиарда меньше июньского показателя. Спад в годовом измерении достиг 20%.

Российский газ уступает долю норвежскому и сжиженному (СПГ) из США и Катара. По итогам второго квартала доля «Газпрома» на рынке ЕС упала до 27,8%, что стало минимумом за 20 лет. Когда президент РФ Владимир Путин пришел к власти, доля «Газпрома» составляла 48% в Европе.