Арабское предательство Палестины - США подложили Израилю опасный подарок

В Белом доме подписано соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В Палестине такой шаг Абу-Даби и Манамы воспринимают как предательство, идущее вразрез с общеарабскими интересами. В Тунисе, Палестине, самом Бахрейне и в других странах продолжаются демонстрации протеста против соглашений со страной-оккупантом. #FreePalestine #Israel #оккупация