ПОЛИТИКА
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Арабское предательство Палестины - США подложили Израилю опасный подарок
В Белом доме подписано соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В Палестине такой шаг Абу-Даби и Манамы воспринимают как предательство, идущее вразрез с общеарабскими интересами. В Тунисе, Палестине, самом Бахрейне и в других странах продолжаются демонстрации протеста против соглашений со страной-оккупантом. #FreePalestine #Israel #оккупация
Сделка с Израилем, продавленная США, вызывает все больше протестов / Others
16 сентября 2020 г.
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