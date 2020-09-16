МИД России направил внешнеполитическому ведомству Туркменистана ноту в связи с закрытием русскоязычных классов в школах Ашхабада, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий российского министерства.

Классы с обучением на русском языке были закрыты в ряде общеобразовательных учреждений Ашхабада накануне нового учебного года «в связи с необходимостью соблюдения санитарно-гигиенических норм». Посольство РФ в Ашхабаде обратилось к властям республики за разъяснениями, но пока ответ не получила.

«В этой связи МИД России направил ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

В связи с вышеупомянутым договором между двумя странами в российском МИД выразили надежду на то, что Туркменистан не допустит сокращения сферы образования на русском языке в стране.