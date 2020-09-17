Позиции Анкары и Москвы по сохранению режима прекращения огня и продвижению политического процесса в Ливии несколько сблизились в ходе последних переговоров по ситуации в стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN TÜRK.

По словам министра, Турция и Россия находятся по разные стороны конфликта. «Анкара поддерживает признанное международным сообществом ливийское правительство, а Москва – на другой стороне», - пояснил Чавушоглу, подчеркнув, что Турция выступает за долгосрочный мир и политические договоренности по Ливии.

Чавушоглу дал высокую оценку заявлению главы ливийского правительства Файеза Сарраджа, выразившему готовность покинуть свой пост. «Две стороны в Ливии на сегодня обсуждают режим прекращения огня. В случае достижения политически обязывающего соглашения Саррадж готов уйти в отставку для проведения выборов в Ливии. Он заявляет о готовности уйти во имя своей родины. Речь о незамедлительной отставке не стоит», - сказал турецкий министр.

Глава МИД Турции также коснулся темы напряженности в восточной части Средиземного моря. Чавушоглу отметил, что греческая сторона в последние дни уже не делает жестких заявлений в адрес Анкары, однако Афины все еще не отошли от политика максимализма. «Греция должна пересмотреть свою позицию. Анкара готова к диалогу без предварительных условий с любым из государств региона», - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, проблемы между Турцией и Грецией не ограничиваются ситуацией в Восточном Средиземноморье. «Все противоречия в двусторонней повестки дня нужно урегулировать в рамках единого пакета проблем. Греции нужно воспользоваться шансом на мир в регионе», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что все страны Европейского союза, включая Германию, при выборе между Турцией и Грецией, делают ставку на Афины. «Какой бы обоснованной и справедливой ни была позиция Анкары, в Берлине и других столицах, встают на сторону Афин», - отметил он.

Как сообщает ТАСС, 15 и 16 сентября в Анкаре прошли межведомственные переговоры РФ и Турции. Предыдущий раунд проводился 31 августа и 1 сентября в Москве. До этого межведомственные консультации по урегулированию в Ливии состоялись 21-22 июля в Анкаре. С российской стороны в них участвовали заместитель главы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны, с турецкой - руководство различных ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.