Министерство культуры и информационной политики совместно со Службой безопасности Украины готовит обращения к американским компаниям Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте» из списка доступных для скачивания для пользователей в стране, сообщает «Фонтанка».

Накануне «ВКонтакте» опубликовала новость о том, что при обновлении приложения оно будет доступно в Украине без VPN.

Как отмечается в сообщении ведомства, размещенном во вторник на его официальной странице в Facebook, министерство предпринимает меры для блокировки работы этой социальной сети на территории государства с целью уменьшения риска для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства.

«Скоро пройдут местные выборы, которые, вероятно, станут объектом информационного воздействия с использованием таких ресурсов, как «ВКонтакте». Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается - пока «ВКонтакте» работает над своим «присутствием» в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают над тем, чтобы предотвратить это», - говорится в сообщении.

В мае 2017 года правительство Украины на три года запретило доступ к четырем российским сайтам и соцсетям - «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. В мае этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны на продление данного запрета еще на три года.