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Режим Асада не фиксирует более 98% случаев заражения COVID-19 в Дамаске
Режим Асада раскрывает лишь 1,25% случаев заражения коронавирусом в Дамаске. Таким образом, оценивается только один случай инфицирования COVID-19 из 80
Режим Асада не фиксирует более 98% случаев заражения COVID-19 в Дамаске
Режим Асада не фиксирует более 98% случаев заражения COVID-19 в Дамаске / Others
17 сентября 2020 г.

В Дамаске не фиксируется 98,75% случаев заражения коронавирусой инфекцией, говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона (Imperial College London).

По данным центра, режим Башара Асада обнародует лишь 1,25% случаев заражения COVID-19. Таким образом, оценивается только один случай заражения коронавирусом из 80.

С начала сентября из-за инфекции в Дамаске могли скончаться 4340 больных. При этом число летальных исходов и случаев заражений коронавирусом за пределами сирийской столицы может быть намного выше заявленных цифр, говорится в исследовании.

Минздрав сообщает, что с начала пандемии в подконтрольных режиму Асада районах зарегистрировано всего 3614 случаев заражения COVID-19 и 160 летальных исходов.

ИСТОЧНИК:AA
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