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В Германии матч завершился со счетом 37:0 из-за социальной дистанции
Футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил такое количество голов из-за соблюдения правил социального дистанцирования. Накануне стало известно, что игроки соперничающей с ними команды «Холденштедт» контактировали с зараженным коронавирусом
В Германии матч завершился со счетом 37:0 из-за социальной дистанции
В Германии матч завершился со счетом 37:0 из-за социальной дистанции / Others
17 сентября 2020 г.

Футбольный матч в одном из низших дивизионов Германии завершился со счетом 37:0, сообщает SportExpress cо ссылкой на Goal.com.

ФК «Рипдорф / Мольцен II» пропустил такое количество голов в игре с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования.

Накануне матча стало известно, что футболисты «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом. В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили.

«Рипдорф» в случае отказа выйти на поле мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение играть, но соблюдая при этом социальную дистанцию. В то время как игроки «Холденштедта» 37 раз забивали мяч в ворота соперника, футболисты «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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