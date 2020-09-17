Футбольный матч в одном из низших дивизионов Германии завершился со счетом 37:0, сообщает SportExpress cо ссылкой на Goal.com.

ФК «Рипдорф / Мольцен II» пропустил такое количество голов в игре с «Холденштедтом» из-за соблюдения правил социального дистанцирования.

Накануне матча стало известно, что футболисты «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом. В связи с этим «Рипдорф» просил перенести матч на другую дату, но их просьбу отклонили.

«Рипдорф» в случае отказа выйти на поле мог столкнуться с серьезными штрафными санкциями, поэтому клуб принял решение играть, но соблюдая при этом социальную дистанцию. В то время как игроки «Холденштедта» 37 раз забивали мяч в ворота соперника, футболисты «Рипдорфа» наблюдали за их действиями с безопасного расстояния.