Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 16 сентября оправдал одного из обвиняемых по делу «Хизб ут-тахрир», еще семеро получили долгие сроки лишения свободы, пишет «Медуза» со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте суда. Это первый оправдательный приговор по делу «Партии исламского освобождения».

Освобожденный в зале суда Эрнес Аметов был обвинен по статье о насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ) и по статье об участии в деятельности организации, которая в России признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК).

Семеро других предполагаемых участников «Хизб ут-тахрир» получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по тем же статьям.

Возле здания суда, как передает «Крымская солидарность», в знак собрались сотни крымских татар. В знак поддержки они одели белые майки с изображением портретов обвиняемых.

Всего по делу «Хизб ут-тахрир», по информации «МБХ медиа», проходит около ста человек. Пока вынесена только часть приговоров. Все фигуранты - крымские татары, живущие в Крыму.

Массовое преследование членов «Хизб ут-тахрир» началось вскоре после аннексии Крыма в 2014 году.

Центр «Мемориал» признает всех фигурантов дела политзаключенными. Правозащитники связывают уголовное преследование с позицией организации против присоединения Крыма к РФ.

В Украине «Хизб ут-тахрир» имеет легальный статус. Киев резко осуждает преследования участников организации властями РФ.