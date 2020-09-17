Израильтянин поменял флаги в поддержку Палестины

Израильский активист в знак протеста против соглашений, подписанных Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами с Тель-Авивом, заменил их флаги на флаг Палестины на мосту в городе Нетания. Власти Палестины настаивают, что любая сделка с Израилем должна основываться на Арабской мирной инициативе 2002 года, в основу которой положен принцип «земля в обмен на мир», а не «мир в обмен на мир», как предлагает Израиль. #палестина #оккупация #аннексия