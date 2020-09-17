Правительство России выделит 42,6 миллиона рублей на истребление ворон на крыше Белого дома, сообщает РБК, получивший в распоряжение пояснительную записку к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Согласно документам, власти РФ планируют выделить по 21,3 миллиона рублей в 2021 и 2022 годах.

Как рассказала РБК председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов - соколов и ястребов. «Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», - заявила эксперт.

Истребление же птиц, уверена Шнайдер, может привести к обратному эффекту: на место убитых ворон прилетят новые птицы.

По словам же сотрудника Союза охраны птиц Елены Черновой, в Москве не так много ворон, чтобы их истреблять. «Численность ворон падает не первый год. Их количество сократилось в пять раз безо всякого истребления. Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», - отметила она.

После появления в РБК публикации о планируемом истреблении ворон на крыше российского правительства, пресс-служба Минприроды РФ дала изданию свой комментарий по ситуации. Ведомство пояснило, что бюджетные деньги пойдут на закупку ястребов и соколов. Для достижения наилучшего результата группа рабочих птиц будет состоять из четырех-пяти ястребов и двух-трех соколов, с которыми посменно должны работать четыре-шесть сокольников.