Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию встретиться в четверг, чтобы обсудить возможное прекращение огня.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна согласиться на это немедленно», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, стороны должны хотя бы выяснить, «возможна ли сделка», и в зависимости от этого европейские лидеры и США смогут принять соответствующие решения.

Трамп добавил, что начал сомневаться в возможности заключения сделки Украины с Путиным, утверждая, что российский лидер «слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которую невозможно было бы выиграть без США».

В ночь на 11 мая Владимир Путин неожиданно выступил с неожиданным предложением о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, назначив датой 15 мая. Однако он отказался поддержать выдвинутую накануне Киевом, ЕС и США инициативу о 30-дневном полном и безусловном прекращении огня с 12 мая, на которую согласилась Украина.

Украина, Франция, Германия, а также спецпредставитель США Кит Келлог раскритиковали позицию Москвы, настаивая, что прекращение огня должно предшествовать переговорам.