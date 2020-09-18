Министерство финансов РФ предложило выделить на поддержку государственных СМИ из бюджета 102,8 миллиарда рублей в 2021 году, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на РБК, ранее субсидии были определены в размере 73,8 миллиарда рублей, то есть новая сумма формально является увеличением господдержки российских СМИ на 40%. Таким образом, пишет агентство, субсидии остаются на прежнем уровне - в 2020 году на СМИ было выделено 101,2 миллиарда рублей.

По словам представителя МИА «Россия сегодня», предложение Минфина является «не увеличением, а восстановлением финансирования», пояснив, что ранее в проекте трехлетнего бюджета объем средств был сильно занижен.

Самые крупные дотации в следующем году получат RT и ВГТРК – 27,3 и 25 миллиардов рублей, соответственно. Для сравнения, «Россия сегодня» получит 7,6 миллиарда рублей, в «Первому каналу» перепадет всего 6.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросилпремьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.