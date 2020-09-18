Ситуация в восточной части Средиземного моря продолжает оставаться напряженной. Несмотря на многократные призывы Турции к диалогу, Греция продолжает выдвигать предварительные условия, дабы не садиться за стол переговоров. Идя на поводу у таких внерегиональных игроков, как Франция, Афины, вместо прямого диалога с Анкарой, делают ставку на милитаризацию островов и одностороннее расширение морских границ.

Причины эскалации напряженности в восточной части Средиземного моря можно свести к пяти основным вопросам.

В чем причины обострения напряженности в Восточном Средиземноморье

Первая волна напряженности в Восточном Средиземноморье наметилась после подписания греческой общиной Кипра соглашений с рядом западных нефтегазовых компаний по разведке морских месторождений у берегов острова, вопреки интересам турок-киприотов. Греция и греческая община Кипра открыто игнорировали призывы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) к справедливому распределению ресурсов на шельфе.

По мере обнаружения крупных месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье страны региона начали заключать соглашения об исключительной экономической зоне (ИЭЗ). В 2003 году греческая община Кипра достигла договоренностей об ИЭЗ с Египтом, в 2007 году-с Ливаном, в 2010 году – с Израилем. Призывы Анкары и Лефкоши к справедливому распределению ресурсов шельфа Кипра опять же игнорировались.

Более того, греческая община Кипра попыталась пойти еще дальше, начав вместе с западными компаниями исследование морских месторождений в зонах, входящих в юрисдикцию Турции и Турецкий Республики Северного Кипра. Египет, Греция, греческая община Кипра и Израиль решили проигнорировать интересы таких игроков, как Турция, Ливия и Ливан, создав в Каире Газовый форум Восточного Средиземноморья.

Что такое «Севильская карта»? Как ее используют против Турции?

Афины и Никосия пытаются обосновать территориальные претензии в отношении Турции так называемой «Севильской картой».

Эта карта, полностью отвечающая интересам греческой стороны, была разработана профессором Севильского университета Хуаном Суарезем де Виверо и неоднократно обсуждалась в Еврокомиссии. Очерчиваемые Афинами границы в Эгейском и Средиземном морях показаны на ней в качестве внешних границ ЕС.

Тандем Греция-греческий Кипр использует «Севильскую карту», пытаясь зажать Турцию у ее берегов и закрыть ей доступ к Восточному Средиземноморью. Согласно Виверо, континентальный шельф Греции в районе острова Меис протягивается на юг вплоть до середины Средиземного моря, закрывая для Турции выход за пределы залива Антальи.

В Анкаре не признают претензии Афин по шельфу острова Меис, расположенного всего в 2 км от Турции и в 580 км от берегов континентальной Греции.

Почему Греция игнорирует призывы Турции к диалогу?

Заявления Греции, основанные на том, что небольшие острова вокруг Кипра являются частью материка, не находят подтверждения в системе международного права.

Греция пытается обосновать свою позицию «принципом равноудаленности». Однако основным правилом как в международном праве, так и в Конвенции ООН по морскому праву является принцип «справедливого распределения». Согласно ему, островам может быть выделена меньшая площадь континентального шельфа или ИЭЗ по сравнению с материком.

Чего добивается Франция, провоцируя Грецию в Восточном Средиземноморье?

Франция - внерегиональный актор в Восточном Средиземноморье. При этом она пытается «сыграть партию первой скрипки». Именно поэтому Париж подрывает посреднические усилия действующего председателя Совета ЕС - Германии.

Комментируя геологоразведочные работы Турции в восточной части Средиземного моря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у ЕС есть «красная черта», переступать которую он не позволит. Активными совместными военными учениями с Грецией и заявлениями против главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана Макрон, фактически, «подливает масла в огонь».

Кроме того, французский лидер уже подтолкнул Грецию на увеличение расходов на оборону. Продажа 18 самолетов типа Rafale - это первые плоды стратегии Макрона по извлечению выгоды из обостряющегося кризиса в Восточном Средиземноморье.

Какова позиция других игроков?

Очевидно, что страны ЕС не могут определится с общей политикой относительно поддержки Греции в регионе. Хотя многие европейские страны и выступают на словах в пользу Афин и греческой общины Кипра, многие в ЕС при этом подчеркивают необходимость диалога для урегулирования разногласий. К идее антитурецких санкций Евросоюза, на которых настаивает Греция и греческая община Кипра, холодно относятся Италия и Испания.

США, со своей стороны, всегда придерживались политики балансирования в отношениях Турции и Греции. Однако в последнее время в Вашингтоне, по всей видимости, склоняются в сторону Парижа и Афин, о чем говорит отмена оружейного эмбарго в отношении греческого Кипра.