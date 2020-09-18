В Узбекистане с 1 октября снимаются ограничения на международный туризм, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на CentralAsia.Media. С этой даты будет разрешен въезд и выезд из республики через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.

По решению Специальной республиканской комиссии, туристические группы разрешено не помещать на 14-дневный карантин. Туроператоры, обслуживающие иностранных гостей в Узбекистане, теперь смогут организовывать поездки туристических групп, в составе которых будет не менее 5 и не более 15 человек.

При этом турфирмы должны будут убедиться, что все въезжающие в страну туристы сдали ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, у гостей в обязательном порядке должна быть медицинская страховка.

Если у путешественника будут обнаружены симптомы коронавирусной инфекции, он должен будет пройти обязательное тестирование за свой счет на контрольно-пропускном пункте при въезде в страну. Если болезнь подтвердится, его отправят на карантин за его счет, после чего он пройдет курс лечения и только потом сможет вернуться домой.