Авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить к концу октября рейсы без пункта назначения. Самолеты после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Straits Times.

Как пишет издание, туристические перелеты будут выполняться из аэропорта Сингапура Чанги и обратно. Пассажиры рейсов смогут провести в полете примерно три часа.

Отмечается, что таким образом авиакомпания собирается бороться с экономическими сложностями, которые возникли из-за кризиса на фоне распространения коронавируса. Соскучившихся по путешествиям за время карантина в стране достаточно.

Ранее из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения подобные «рейсы в никуда» появились на Тайване и сразу набрали популярность. Лайнеры отправляются из международного аэропорта Таоюань, пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно.

Авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов на «рейс в никуда» за пять минут распродала все 188 мест.