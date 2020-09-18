КУЛЬТУРА
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Singapore Airlines запустит туристические «рейсы в никуда»
После полета самолеты будут возвращаться в аэропорт вылета. Пассажиры рейсов смогут провести на борту примерно три часа. Таким образом авиакомпания решила бороться с экономическими проблемами, которые возникли из-за коронавируса
Singapore Airlines запустит туристические «рейсы в никуда»
Фото: Reuters / Others
18 сентября 2020 г.

Авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить к концу октября рейсы без пункта назначения. Самолеты после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Straits Times.

Как пишет издание, туристические перелеты будут выполняться из аэропорта Сингапура Чанги и обратно. Пассажиры рейсов смогут провести в полете примерно три часа.

Отмечается, что таким образом авиакомпания собирается бороться с экономическими сложностями, которые возникли из-за кризиса на фоне распространения коронавируса. Соскучившихся по путешествиям за время карантина в стране достаточно.

Ранее из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения подобные «рейсы в никуда» появились на Тайване и сразу набрали популярность. Лайнеры отправляются из международного аэропорта Таоюань, пролетают над Тайванем или соседними странами и, не совершая посадки, возвращаются обратно.

Авиакомпания StarLux Airlines после поступления в продажу билетов на «рейс в никуда» за пять минут распродала все 188 мест.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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