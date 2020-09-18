Российское правительство намерено сократить бюджет на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Речь идет о программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»), в рамках которой Минздрав РФ централизованно закупает наиболее дорогостоящие лекарственные препараты, на которые у регионов не хватает средств. На 2020 год на лекарства и иные межбюджетные трансферты запланированы траты в общей сложности на 54 миллиарда рублей.

С 2021 по 2023 год программа недополучит 19,5 миллиарда рублей. В связи с этим ежегодно бюджет программы будет сокращен в среднем на 6,5 миллиарда рублей, или 12%, отмечает издание.

Федеральная программа Минздрава существует с 2008 года. Изначально она включала семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять новых болезней, а в конце 2019 года программа пополнилась еще двумя.

В рамках «14 ВЗН» Минздрав принимает от регионов заявки на закупку наиболее дорогостоящих лекарственных препаратов за счет средств из федерального бюджета. В данное время по программе обеспечивают пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.