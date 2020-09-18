18 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Украина и Великобритания вступились за протестующих белорусов
В Великобритании выступили за введение санкций против тех, кто причастен к насилию против протестующих в Беларуси. В Совете по правам человека ООН прошли экстренные дебаты по ситуации в стране.
Украина и Великобритания вступились за протестующих белорусов ОПИСАНИЕ: В Великобритании выступили за введение санкций против тех, кто причастен к насилию против протестующих в Беларуси. В Совете по правам человека ООН прошли экстренные дебаты по ситуации в стране. / Others
Истории