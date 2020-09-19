TRT на русском. Не пропусти главного!

TRT на русском – это медиа-платформа о последних и актуальных событиях, которые происходят в мире. Наша аудитория – это более 300 миллионов людей, которые живут в разных странах, но говорят на русском языке. Наши журналисты следят за происходящим в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Молдове, Турции. Каждую минуту из главного офиса TRT на русском в Стамбуле обновляется информация, ведутся прямые трансляции, публикуется аналитика и интервью на важные темы. Благодаря широкой сети наших корреспондентов, мы знаем, что происходит прямо сейчас в Вашем городе. От нас вы узнаете эксклюзивные новости в политике, экономике, культуре и спорте. TRT на русском – это проект Турецкого телеканала, в который входит сеть цифровых платформ на немецком, турецком, английском и арабском языках. Мы доступны в социальных сетях - Twitter, Instagram, Facebook, а также на YouTube. Подписывайтесь на обновления. Не пропустите главного! #TRTнарусском #новости #события