Хабаровск протестует 71-й день

В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Городские власти насчитали 600 участников, однако местные СМИ пишут о нескольких тысячах. Люди собрались у здания областного правительства на площади Ленина. Власти, пытаясь заглушить протестующих, устроили концерт в честь 250-летия Бетховена, хотя родился он в декабре. #хабаровск #фургал #протест