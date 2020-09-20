20 сентября 2020 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Хабаровск протестует 71-й день
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Городские власти насчитали 600 участников, однако местные СМИ пишут о нескольких тысячах. Люди собрались у здания областного правительства на площади Ленина. Власти, пытаясь заглушить протестующих, устроили концерт в честь 250-летия Бетховена, хотя родился он в декабре. #хабаровск #фургал #протест
71-й день протестов в Хабаровске / Others
Истории