ПОЛИТИКА
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Хабаровск протестует 71-й день
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Городские власти насчитали 600 участников, однако местные СМИ пишут о нескольких тысячах. Люди собрались у здания областного правительства на площади Ленина. Власти, пытаясь заглушить протестующих, устроили концерт в честь 250-летия Бетховена, хотя родился он в декабре. #хабаровск #фургал #протест
71-й день протестов в Хабаровске / Others
20 сентября 2020 г.
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