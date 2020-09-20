ПОЛИТИКА
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В Москве прошел первый в истории фестиваль водного спорта
На Болотной набережной состоялся SUP-фестиваль «Московская акватория». Он впервые прошел в российской столице. В нем приняли участие как профессионалы, так и любители, отправившиеся в 4,5-километровый заплыв в ярких костюмах. Сегодня в Водоотводном канале можно было увидеть людей-бананов, снеговиков, ведьм, мультяшных героев и зарядиться их веселым настроением. #москва #акваспорт #фестиваль
В Москве прошел первый в истории фестиваль водного спорта / Others
20 сентября 2020 г.
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